網友留言。(圖片翻拍自Youtube)

2020總統大選，國民黨初選陷入僵局，在鴻海董事長郭台銘參選後，挺郭棄韓的聲浪不絕，讓網友怒轟國民黨態度改變非常噁心！更有網友直言 ，「國民黨做掉韓總統，我們就做掉國民黨！YES，WE DO」！

郭台銘宣布競選總統後，動作不斷，日前更直搗高雄市長韓國瑜的「後頭厝」雲林，讓人訝異郭台銘的組織戰能力。據政論節目《關鍵時刻》表示，郭台銘和韓國瑜的戰爭已經打到組織戰和巷戰，郭台銘南下的行程，都可以看到許多國民黨大咖陪伴。

資深媒體人黃世聰表示，郭台銘到台中參訪時，可以看到國民黨立委江啟臣陪同；到花蓮時，前行政院長張善政陪同在側；而在台東縣，則是前縣長黃健庭在其身邊力挺。最令人感到訝異，禮拜六郭台銘至雲林，尤其雲林是韓國瑜的娘家，雲林縣長張麗善竟全程陪在郭台銘身邊，郭台銘明顯拔樁打組織戰。

對於國民黨態度的改變，網友怒轟噁心！「國民黨做掉韓總統，我們就做掉國民黨！YES，WE DO」、「這些拿人手短的，完全沒原則太難看了吧！真的是有錢可以砸死人，好噁心」、「管你的，反正就是沒有韓國瑜，國民黨就去吃屎」、「韓總..你身無分文，但你有人心，本人全家八票挺到底」！

(中時電子報)