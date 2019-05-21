陳姓男子疑似在吸膠後跑到林姓前妻家丟汽油彈縱火。（謝瓊雲翻攝）

台中市37歲陳姓男子4年前與林姓妻子離婚後，心中仍充滿憤恨怨懟，20日晚間陳男疑似在吸膠後，前往前妻位在彰化市的住宅外，丟擲4顆汽油彈，前妻家人雖及時發現緊急滅火，但停在門口的轎車仍慘火勢波及，所幸未釀傷亡；警方獲報到場，循線到陳男住家逮人，並依縱火罪帶回警局偵訊。

彰化分局調查，陳男有竊盜前科，且有吸食強力膠、服用安眠藥的習慣，2015年跟前妻結婚，但在前妻懷孕一個月時，因家長反對、吸食強力膠的習慣也被發現後，兩人感情生變而離婚。

案發當時，陳男前妻一家人都已在住家二樓準備就寢休息，突然聽到聲響趕緊下樓查看，驚見火光四起，趕緊拿出旁邊工廠內擺放的乾粉滅火器，自行滅火並通報消防局趕來支援，火勢及時撲滅，門口的轎車慘遭火勢波及毀損。

陳男縱火後開車逃逸，警方旋即趕到他家中逮人，目前仍在警局問訊中，並為林女申請緊急保護令。

警方指出，兩人已離婚4年多，但陳男卻仍對前妻一直放不下，不時都會騷擾前妻，18日已先到前妻住家丟擲過玻璃瓶，前妻不堪其擾提告家暴，竟因而更加觸怒陳男，這次竟跑到住家外縱。

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(中時 )