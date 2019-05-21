消息人士指出，美國商務部有限度豁免禁令後，宣布給予中國電訊設備商華為「90天臨時許可」後，據報其合作夥伴之一的谷歌，暫停了取消華為手機部分功能訪問權限的計劃，不過Google和華為都拒絕回應這項報導。

在美政府祭出禁令之後，谷歌、英特爾、高通、博通等美國科技大廠為配合政策皆陸續中止對華為的關鍵零組件供貨。

Google原本已決定暫停與華為部分業務合作，華為新的手機將無法再使用或更新谷歌的軟體和技術系統服務，包含 Gmail、YouTube 以及 Android 作業系統等。Google發言人也證實，將遵守美國政府的禁售令。

不過華爾街日報報導，消息人士表示，商務部周一發布為期90天的臨時許可證後，Google隨即暫停取消華為手機部分功能存取權限的計畫，將繼續供應軟體。允許華為購買美國製造的產品，以維護現有的網絡服務，並為現有的華為手機提供軟體更新。

(中時電子報)