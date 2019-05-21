陸媒今中午報導有網友透過醫院的朋友得知高圓圓在北京生產，向高圓圓經紀人求證之後，對方還有信號不良掛掉電話，但老公趙又廷隨即在微博證實此事，開心寫下：「美好的日子，迎來美好的生命。母女平安，謝謝大家。」

之前趙又廷在大陸實境節目《我和我的經紀人》透露接下來工作一片「空」，就被預測是要陪高圓圓待產並且一起照顧剛出生的寶寶，甚至連好萊塢超級英雄電影找上門，都不一定能配合，足見他愛妻之情遠超過對事業的野心。不過台灣經紀人對此表示：「會因為圓圓懷孕有比較多考量，但並沒有要因此暫停工作。」

高圓圓和趙又廷結婚近5年，期間不斷被關心何時有喜，還數度傳出烏龍喜訊，4月終於同時在微博報喜，宣告「做人成功」：「每每遇到大家的關心，我們總是回答，『順其自然。』現在，我們可以說，『是的，謝謝大家一直以來的祝福。』」2人也在一個多月後迎來新生命。

(中時 )