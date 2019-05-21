刑事局電信偵查大隊破獲一個網路簽賭集團，逮捕鄒姓工程師與組頭共51人，並查出至少49個簽賭據點，光是一年內累計賭資就超過5億元，最令警方驚訝的是，花蓮縣的3個據點累積賭資高達1億8000萬元居全省之冠，讓外界對於花蓮賭客的實力不敢小覷。

警方調查，這個電腦網路簽賭集團據點遍佈全省，從未曝光，台中地檢署檢察官是在偵辦刑案時，查出發現一名涉嫌人在當組頭，於是將其手機的簽賭資料全保存後，由刑事局電信偵查大隊二隊偵辦。

組頭為了求財，還在據點內供奉玉雕貔貅求好運。〈戴志揚翻攝〉

但簽賭集團卻將主機架設在香港，並將辦公室設於台中市七期內豪華的商業辦公室大樓內，透過一個名為「Super」的網路簽賭網站，由各地組頭用每月5萬元至10萬元租用使用權。

警方一一查出簽賭據點後，進行同步搜索，在台中市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、花蓮縣等5縣市破獲49個據點，逮捕組頭41人，當場查扣現金賭資284萬餘元。

警方根據電腦紀錄，查出從去年5月至今，全部賭資就超過新台幣5億元，但最警方傻眼的是，花蓮簽賭站的賭金竟然高居全爭之冠，高達1億8000萬元，員警不敢置信在如此窮鄉僻壤竟然會有那麼好的業績。目前警方已將51位涉案嫌犯移送法辦。

(中時電子報)