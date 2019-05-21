PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲被藍綠視為假想敵，各家機構也不約而同將他列為民調對象。面對外界追問「選不選總統？」柯曾表示「6月再問我」；今日，柯卻又改口「再延2個月」，也就是8月才可能表態。網友直言，當前局勢，前行政院長賴清德的「賴粉」，恐怕是快崩潰的一群！

網友在PTT論壇發文討論「柯文哲說再多延兩個月」一事，寫道：「國民黨根本沒差啊，日期早就都訂好了：6月10日，公佈參加初選名單；6月23日~7月4日，北中南三場政見發表會；7月6日~7月14日，進行全民調。」

該發文版主更進一步指出：「小英更是沒差，又有個理由給她拖時間。柯P晚宣布唯一影響到的就賴清德而已，因為小英一直拗以三咖督進行初選民調，賴則堅持以對決主要政黨最強棒做民調。還不用講到手機民調比例，光這就有得吵。」

其他網友則紛紛表示：「延過一次了，再延很難看」、「柯就是要後出，兩黨拿他沒轍」、「DPP還要再延喔XDDD小英多難看啊」、「真的沒差，因為韓幾乎已經確定贏了」、「蔡英文拖越久只會越難看而已」、「賴：不要再搞我了」、「其實大家現在都沒差了，反正局勢那麼亂就繼續拖吧」、「要是我是死忠賴粉，這樣被做掉我會對蔡比較怒」、「看小英怎麼搞賴呀，憤怒的力量很大的」、「說柯出來會瓜分別人的票對自己有利的，怎麼反而越害怕柯出來」。

(中時電子報)