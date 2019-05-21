21萬幼兒園生今年將升上小一，有民間團體追蹤調查四千多個小一新生家庭，發現雖然超過9成孩童上小學前便已學過注音，但入學後經過10周學習，不管是否先學過注音，孩童的能力表現都相當；另外入學前家長最擔心的是老師的教學和親師溝通問題，以及孩子的人際相處和校園安全。

信誼基金會21日公布「小一新生入學準備大調查」，發現家長愈陪伴孩子做好入學準備，愈有助於小學入學適應，包括自理能力（作息、30分鐘內吃完飯、收拾物品）、社會能力（友伴合作、遵守規則、交朋友等）、學習預備能力（專注力、握筆、抄寫自己名字和注音）。

調查發現，超過9成孩子入學前便已經學注音符號，但入學後經過10周學習，提早學的孩子整體注音能力約90分，小學後才學習的孩子約86分，差別不大，換言之，正確的學注音方式比提早學習更重要。

信誼基金會董事長張杏如表示，家長只要能理解孩子並非一夕長大，抱持著相信孩子的正向態度，就能陪伴孩子好好長大。不管是幼稚園階段還是小學階段，家庭教育仍是教育的重中之重；千萬別因為孩子上了小學，就把教育責任全部交給老師。

基金會也提出七項小一入學準備叮嚀，包括：先帶孩子到學校走走、練習蹲式廁所、練習一定時間內用餐完畢、放學後的接送安排和地點先讓孩子知道、一起動手將學習用品貼上孩子名字、上學前一周依照小學時間調整作息、上了小一之後握筆姿勢陪伴練習。

(旺報 )