蔡英文在臉書發表執政成績單，其中拚農業外銷部分，直指香蕉銷日新台幣7.5億元，超過過去5年總和。（翻攝蔡英文臉書）

總統蔡英文昨舉行三年有成記者會同時，在臉書發文報告執政成績單，其中在產品銷世界部分，指出香蕉銷日新台幣7.5億元超過過去5年總和，立刻遭農業四大寇Lin bay 好油抓包，痛批是總統帶頭做的假新聞。雲林菜農林佳新今再補刀說，總統是不是小吉給你灌水？灌風？

蔡英文昨在臉書發表執政三年成績，在「產品銷世界」部分，指出香蕉銷日新台幣7.5億元超過過去5年總和，由於沒有說明7.5億是怎麼來的，農業四大寇之一的Lin bay好油立刻從關務署的資料，查出過去5年香蕉銷日的總和為5.8億元，並非7.5億元。

Lin bay好油說，若是今年1至4月，依關務署統計，也只外銷1068公噸，產值是5千多萬元，也不是7.5億元，他再調出農委會蔬果產銷資訊整合查到的資料，發現既使截至今年5月20日，香蕉一共也只出口1484噸，1484噸的香蕉價值7.5億，平均每公斤香蕉出口有505元價值，如果有這麼貴，應該不只出口這麼少吧？他痛批總統帶頭做假訊息，要不要關三天？

雲林菜農林佳新今也在臉書發文補刀說，總統說今年香蕉銷日7.5億元?根據關務署1至4月統計，產值大概5千多萬。明明就只有5千多萬左右，怎麼能說銷日7.5億呢？總統是不是小吉給你灌水？灌風？還是香蕉出國後充滿濃濃的台灣價值所以會變比較貴？

(中時電子報)