年輕的尼基勞達本尊。（美聯社資料照）

在2013年電影《決戰終點線》（Rush）中，與「雷神」克里斯漢斯沃飾演的英國F1賽車手詹姆斯杭特（James Hunt）上演精采對決的奧地利名將尼基勞達（Niki Lauda），本尊在本周一辭世，享年70歲。

勞達曾在1975、1977、1984年3度贏得F1年度總冠軍，最有名的事蹟卻發生在1976年賽季，也就是《決戰終點線》的故事。當年勞達與杭特廝殺激烈，8月卻在惡名昭彰的紐柏林賽道發生車禍，車身起火導致他頭、臉3級灼傷，肺部也因吸入廢氣而受損。

然而，意志力堅強的勞達竟然不可思議的在40天後、纏著繃帶坐進他的法拉利賽車，於義大利站拿下第4名。儘管該年最後一站日本富士站，勞達因天候不佳中途退賽，讓杭特以1分之差抱走總冠軍，勞達的奇蹟復出仍令人津津樂道。

電影由德國影帝丹尼爾布爾（Daniel Brühl）飾演勞達，演出他在醫院看著杭特接連奪冠，刺激他忍痛讓醫生抽出肺部積水、矢志重返賽場的一幕，絲絲入扣，與克里斯漢斯沃飾演的花花公子杭特也形成強烈對比。

杭特生涯只在1976年奪得唯一的F1總冠軍，1993年才45歲就英年早逝。勞達則在1977年二度奪冠，1984年改駕麥拉倫贏得個人第3冠。

尼基勞達後來自創航空公司品牌。（路透資料照）

結束車手生涯，勞達的下半輩子也相當豐富，他自創航空公司品牌，近來也成為F1賓士車隊的非執行主席，幫助英國車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）贏得5座世界冠軍。

勞達曾經接受過兩次腎臟移植手術，第2顆腎的捐贈者是其航空公司空姐，後來也成為他的妻子，在2009年替他生下雙胞胎。勞達與前妻們另外育有3個兒子。勞達去年8月動了肺臟移植手術，今年1月因流感住院10天，這次在家人陪同下安詳辭世，享年70歲。

(中時電子報)