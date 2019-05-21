51歲伍姓男子自2015年起，在全台各大醫院謊稱認識醫院高層、門診主任等，可取得效用較佳、較便宜藥品或器材，向被害人收取3000至5萬元不等的現金，其中連八仙樂園塵爆案傷患家屬也上當，全台至少10餘人受騙，新店警分局20日循線逮捕伍嫌。

騙遍全台醫院， 八仙樂園塵爆傷者也受害。

警方調查，伍嫌以假名「林志聰」、「林先生」、「王文豐」在全台各醫院內尋找被害人，專挑弱勢族群下手，謊稱認識該醫院高層、醫院門診主任或醫療產品相關人士取信被害人，並可取得效用較佳、較便宜藥品或器材。

被害人陷於錯誤而當場交付3000至5萬元的現金，待被害人驚覺有異撥打伍嫌所留下的電話號碼後，伍嫌早已逃逸並隨即關機更換電話號碼，被害人求助無門下僅能向警方報案。

新店警分局20日由台北地方檢察署重大刑案專責組檢察官林彥均指揮，順利逮捕伍嫌歸案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方表示，伍嫌曾至台北慈濟醫院、基隆署立醫院、台北市立醫院陽明院區、台北榮民總醫院、台北馬偕紀念醫院、三軍總醫院內湖院區、彰化基督教醫院等地行騙，被害人更甚有八仙樂園塵爆案傷患家屬或癌症末期人士，潛在未報案民眾仍不計其數，全台至少10餘人受騙。

新店警分局長劉炯炫表示，伍嫌多選在醫院找尋老人家或身懷重病人士，利用人性渴求醫治、貪小便宜心態趁虛而入，請民眾勿輕信來路不明人士或偏方，以免受騙，並呼籲受害民眾勇於出面協助指認，還原事實真相，讓犯嫌獲得應有法律制裁。

(中時 )