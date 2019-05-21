新世代的教學型態，除了教師本身的專業知識及教學熱忱，更需要適時的將資訊科技融入教學。這樣的教學趨勢，在原本就實施自編教材的特殊教育上更顯重要。

國立南投特殊教育學校在家長會及地方社區人士的協助下，為使教學資源更為多元豐富，在去年引進了兩台可愛的 Zenbo 機器人－小布，陪伴校內的身障孩子們一同學習。

Zenbo為國內科技公司所研發之互動型機器人，除了內建獨特的互動故事與編程遊戲，讓學生可以簡單、方便的圖形導向互動介面和 Zenbo 溝通，在愉快的氛圍中合作完成故事或是遊戲探險之外。

教師同時也可以扮演引導、輔助的角色，讓學生能夠適度決定自己要的課程與內容，大大的提昇身心障礙學生自主學習的能力與動機。

南投特教學校校長陳韻如表示，其實孩子們能在 Zenbo 身上學到什麼或許只是其次，重要的是看到身心障礙學生願意開口和 Zenbo 問好、聊天，甚至一起玩耍、一起聽故事時，臉上的笑容及教室傳來的陣陣笑聲，才是最令人感動的事，也才是科技融入特殊教育教學最重要的真諦。

此外，教育部國教署每年也都舉辦「全國特殊教育教材教具輔具暨電腦輔助教學軟體設計比賽」，鼓勵從事特教工作者、民間團體及研究機構，研發特殊教育教材、教具輔具及電腦輔助教學軟體，並提升教師製作教材教具能力，啟發特教學生的學習興趣。

(中時 )