費城人21日打敗小熊，哈波(Bryce Harper)打擊率再降至0.229，但他又神奇演出了精彩守備。5局下小熊隊滿壘，哈波接殺海沃德(Jason Heyward)的平飛球之後，從右外野直傳本壘，成功觸殺想跑回得分的雷佐(Anthony Rizzo)，這記精彩的雙殺化解了滿壘危機。最後費城人以5-4獲勝。

小熊隊達比修有主投6局失3分，繳出優質先發，他直到第6局才被連續安打掉分。然而費城人投手更厲害，而且不是別人，就是前小熊王牌艾瑞耶塔(Jake Arrieta)。艾瑞耶塔自去年轉隊後首度對決老東家，被敲8支安打但只丟掉1分。小熊一度逆轉比數，救了達比修的敗投，艾瑞耶塔無關勝敗。

艾瑞耶塔是小熊2016年奪冠的重要功臣，但是小熊的開價沒能留住他，隔年簽下了達比修有。艾瑞耶塔上場打擊時，小熊主場球迷起立鼓掌，讓他十分感動。即使離開小熊，艾瑞耶塔對於小熊仍然充滿感激之情，「沒有小熊隊，就沒有今日的我。」

(中時電子報)