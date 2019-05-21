皇家亞伯達省博物館收藏不少恐龍化石。圖：加航提供

廣東人開的Baijiu酒吧吃得到迷你版掛包。圖：加航提供

在主廚帶領下，輕鬆做好保證美味的早餐。圖：加航提供

Kitchen by Brad提供高私密性的客製化餐飲。圖：加航提供

加拿大航空兩年前開始直飛台北後，透過加國境內63個機場的轉飛服務，讓國人更加認識加拿大的廣與美，其中人口數名列加國第五大的艾德蒙頓，是進入落磯山旅遊的門戶，該市擁有北美最大的西艾德蒙購物中心、賭場、賽馬場、高爾夫球場、冰上曲棍球、博物館、Telus科學世界等，加上多樣豐富的美食，吸引觀光客住宿停留。

加拿大台灣公司總經理陳美至近日帶領國內旅遊業者到加拿大踩線。雄獅旅行社總副總經理楊文彬指出，過去台灣赴愛德蒙頓旅客，泰半僅透過當地進入落磯山旅遊區，較少在當地旅遊過夜，這幾年愛德蒙頓的觀光建設確實讓人刮目相看，濃郁的北美風味，對觀光客確實有吸引力。

為了留住觀光客，該市近幾年積極建設，機場附近的Outlet、賽馬場、賭場、高爾夫球場等建設逐一完成，冬季搭建的冰堡，可以進入堡內參觀，讓愛德蒙頓成為企業獎勵旅遊、會展會議的優先選擇點之一，也吸引一般觀光駐足。

西愛德蒙頓購物中心1981年9月開幕時，曾經是全世界最大的購物中心，直至2004年被北京的金源時代購物中心取代。中心內逾八百家商店與銀河遊樂場、水世界、飯店等，滿足旅客的多方面需求。

另室內擁有恐龍化石與印地安文化遺產的皇家亞伯達省博物館，以及以360度螢幕，讓大躺著欣賞的40分鐘精彩極光影片的Telus科學世界，加上豐富的多樣的美食，吸引家庭與親子旅遊。

愛德蒙頓有以加拿大野牛肉與在地新鮮食材製作的鬆餅牛肉堡早餐-Get Cooking教室，讓遊客親自體驗製作；由廣東人開的Baijiu酒吧，以茶葉蛋蛋白加上特製的蛋黃醬，還有紅燒蹄膀、紅油水餃、掛包等改良式中國美食，吸引大批酒客與饕客，越晚候位客人越多。

Kitchen by Brad則是提供高私密性的客製化餐飲，市中心的店可以提供8到12人的晚餐，或是28人以內的酒會場地，在市郊利用農場穀倉改建的餐廳，主廚桌邊現場烹調的當地當季時蔬，海鮮、牛排，主廚精選的價位適中，不蓋過餐飲美味的紅白酒，都看得到經營者的用心。

一個城市擁有豐富多彩的內涵，才能讓美食文化獲得發揮，也才能獲得消費者的支持，愛德蒙頓不但是進入落磯山景區的門戶，近幾年最夯的加拿大黃刀鎮極光之旅，也可以經由愛德蒙頓進出，愛德蒙頓利用地理優勢，除了轉機，也發展成旅遊重鎮，為國家賺取更多的外匯。

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