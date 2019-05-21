台東地方法院為深化少年輔導志工的知能，舉行「少年輔導志工輔導知能研習」工作坊。邀請蘇益志講師進行工作坊專題講座，主題為「華無式家族治療基礎教育--在團體中的自覺與他覺」，協助地院的少年輔導志工，能更瞭解少年的內心世界，更有利於其輔導工作的開展與遂行。

台東地院依據「地方法院少年輔導及保護志工設置辦法」，透過招募、面試、實務訓練與定期舉辦各項專題的知能研習，來增進少年輔導志工的專業智能。祈使每位少年輔導志工，本於專業智識，戮力輔導與陪伴法院少年，度過青春風暴期，成為少年保護官在社區及部落對非行少年進行輔導的得力夥伴，藉以提升非行少年在日常生活的穩定性。目前台東地方法院合格受聘的少年輔導志工共有32人，背景來自社工、警察、牧師、老師與學校校長等。

台東地院院長唐光義表示：非常感謝少年輔導志工們，長期無私奉獻來陪伴法院少年，讓法院少年在輔導歷程中，都有輔導志工的陪伴與關懷。本次辦理的「少年輔導志工輔導知能工作坊」專題講座，是為了讓輔導志工、保護官與講師對話，一起針對青少年的輔導工作，能更深入的探討與實務交流。期待透過少年輔導志工與保護官的合作，讓法院少年能找到新的人生方向與適應社會生活規範。

(中時 )