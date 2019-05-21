文青喜歡的松菸，除老菸廠、倉庫外、美麗巴洛克公園外，還有什麼秘密？一只打不開的老保險箱裡到底裝了什麼？很多民眾對松山文創園區展示的保險箱充滿興趣，想知道藏了哪些秘辛？前身是「松山菸廠」的松山文創園區，2019年正逢菸廠80歲生日，開啟它是否可尋到菸廠歷史？

經過知名開鎖達人吳坤浩兩次努力，終於打開。清點後裡面有菸盒、存摺、紙鈔、印章、公文......等。松菸婦女互助會的舊存摺，裡面顯示在1998年1月22日提領完畢，存摺只剩一塊錢，這就是松菸停止生產那一年。

保險箱打開後，裡面有菸盒、存摺、紙鈔、印章、公文等物件。（松山文創園區提供）

癮君子最喜歡的寶島、長壽菸50支裝塑膠罐，一疊紅色百元舊紙鈔、一張紫色五十元紙鈔，還有一些松菸的招標公文和印章。園區很驚喜撤廠那一年的歷史被銜接了起來。「這些應該都是 1998 年松菸停止生產時留下來的寶貝，我們會妥善保存，讓物件的故事在『松菸80』特展中公開展示。」松山文創園區總監陳玉秀說。

為了打開保險箱，松菸邀請擁有 40 年開鎖經歷、曾成功打開許多百年保險櫃的達人吳坤浩兩度到園區嘗試，終於順利打開保險箱。順利完成任務後，師傅臉上也露出笑容，欣喜能幫助松山菸廠歷史再現。

松山菸廠於1937 年起建，1939年正式開始生產，松山文創園區將於6/26起辦理「松菸80」特展，探索1939年到2019年的菸廠過往，邀請大家來這看展、品藝文，也別忘了跟對這松山菸廠說：「生日快樂」！

松山文創園區展示的保險箱。（松山文創園區提供）

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(中時電子報)