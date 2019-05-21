吳秀波在酒桌上歡唱。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

50歲「國民大叔」吳秀波去年緋聞纏身，爆和「小三」陳昱霖交往長達7年，陳昱霖父母還控訴吳秀波設局，以談分手費為由哄陳昱霖回北京，豈料人剛到機場就被警方以勒索罪名逮捕，而吳秀波上月傳出因事業一蹶不振，幾乎身心崩潰，今(21日)陸媒傳出吳秀波和友人聚餐照片，可見他在酒桌上哼哼唱唱，看來心情不錯，

吳秀波去年爆出有小三後，又傳有「小四」張芷溪，上月知情人跳出爆料，指吳秀波和陳昱霖在一起只有1年半，期間是因談分手不成才分合多年，還傳陳昱霖曾到吳秀波小孩學校大鬧，吳秀波也因此工作、代言盡失，如今精神緊繃，算是被迫告別演藝圈。

今據《新浪娛樂》報導，一段吳秀波疑似和朋友喝酒聚餐畫面曝光，可見他臉色泛紅，在桌邊表情沉醉大唱，看來並不像先前所說心情鬱悶，網友則說：「果然心狠的人活得沒心沒肺」、「這唱的是藍藍的天空啊 」、「不評論他這個人，但就這個事，事情過去這麼久了，難道天天還擺著哭喪臉啊」、「波叔開心就好」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)