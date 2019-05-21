雲林縣有才寮大排土庫山仔腳段因社區低漥，溢堤易淹水，以太空沙包加高護堤，但排面雜草雜樹叢生，亟需疏浚。（許素惠攝）

雲林縣有才寮大排土庫山仔腳段因社區低漥，溢堤易淹水，以太空沙包加高護堤。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮西平里山仔腳部落因為緊鄰有才寮大排，遇大雨便溢堤淹水，縣府去年底以太空包加高護岸，但因附近有農田及社區排水渠道，居民唯恐外水流進來，要求增設自動水門，雲林縣長張麗善下午勘察，指示水利處等盡快規畫發包，盡快在汛期前完成。

雲林縣員顏旭懋、王鈺齊等地方居民都來關切，土庫鎮長張榮麗因公北上，派員前往關切，指山仔腳一直以來容易積水，逢大雨必淹，附近居民苦不堪言，公所接獲陳情，初步會勘後發現因社區側溝與有才寮大排接通，平時可以順暢排出社區用水，唯汛期大雨後有才寮大排水位暴漲，會逆流至地勢低窪的社區。

水利處長許宏博簡報，山仔腳部落地勢比較低，過去遇雨有才寮大排溢堤就淹，去年以太空沙包加高護堤改善很多。不過，因有社區側溝相通，大排水位高漲時，水仍會倒流進聚落，增設水門在大排水位暴漲時可以阻水，部落積水時打開水門可以排水。

顏旭懋指出，有才寮大排常被樹枝等廢棄物阻流，建議縣府應加強宣導及取締違法，並將疏浚的土覆在太空包上，強化保固，另馬光大排堤岸還有700公尺未整建，最好也在汛期前完成。

張麗善說，最近急暴雨每每讓低漥地瞬間成水鄉，為有效杜絕社區水患，山仔腳水門增設勢在必行，馬光大排護堤也會一起規畫。

(中時 )