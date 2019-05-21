台中市刷卡免費公車實施快8年，市議員張玉嬿、謝志忠21日在議會質疑，7年半花費超過153億元，搭乘率不及7％，CP值太低，要求改以綿密路網、不繞遠路來突破運量瓶頸；未來雙十公車上路後，交通局應保證偏鄉公車的路線、班次不能比現在少。

交通局長葉昭甫說，該局規畫推動「雙十公車」政策，刷卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限原本為60元，降低到10元，照顧長距離乘客並造福偏鄉民眾；長遠規畫以複合式運輸概念推廣公共運輸，讓大台中交通以台鐵、捷運、幹線公車為骨幹，接駁公車、偏鄉公車、小黃公車，加上自行車作為最後一哩接駁運具，提升民眾搭乘大眾運輸意願。

張玉嬿指出，免費公車是台中市相當出名的政策，2011年刷卡八公里免費在6月起實施，盼培養市民搭乘大眾運輸的習慣，共有十家公車業者參與，當年度運量約5千5百萬人次，執行預算近7億元，搭乘率3.2％。

張玉嬿說，2015年8公里加碼為10公里，搭乘率首次超過6％，運量約1.33億人，可是這幾年一直無法再突破，質疑7年半共花費超過153億元，年運量平均約1.35億人次、搭乘率不及7％，運量成長趨緩， CP值實在太低。

謝志忠、張玉嬿認為，單以免費來吸引市民搭乘公車的效果已屆瓶頸，交通局應該整合各種大眾交通工具，改以路網的綿密、可靠性來爭取民眾選擇，讓大家覺得坐公車很方便，公車路線不再繞遠路，以培養更多大眾運輸人口。

葉昭甫強調，未來「雙十公車」政策透過補助計價方式恢復為人次補助，可讓客運業者更能依據市場機制的需求狀況加以經營，偏遠路線將研議保留里程補助，或是藉由黃金路線綁虧損路線等配套，兼顧偏鄉地區行的需求，可讓台中市公車運量再繼續成長，培養更多大眾運輸人口。

(中時 )