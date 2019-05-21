針對自由時報報導法務部調查局用「奧步」將要移轉給檔管局的機密檔案，全部核定再保密30年，成轉型正義「最大掣肘機關」。調查局今澄清，機密文書解密及徵集均依規定辦理，媒體報導與事實不符。

自由時報報導，調查局自去年7月至今年4月為止，逕將戒嚴時期1941件政治偵防類「機密檔案」保密年限，分批全部延長30年，最遲須至2048年才得以解密，批評調查局用「奧步」，成為轉型正義「最大掣肘機關」。

調查局澄清，調查局配合國家檔案局徵集「威權時期」檔案，有關由調查局核列之機密文書，除涉及情報來源管道仍應予保密外，其他文書已全部解密；另檔案中屬外機關來文之機密文書，則須由核定機關辦理解降密作業。

調查局目前移轉至檔管局之檔案，依法已由檔管局保管，檔管局可依政府資訊公開法等相關規定公開運用，其中列密文件尚須協調調查局人員拆封閱覽後，再由調查局人員密封。調查局已多次配合閱覽列密文件，從無藉「列密文件」，阻擋真相公開之情事。

調查局說，調查局完全依政府政策辦理機密文書解密及徵集，期間與檔管局及促轉會均配合良好，媒體指稱調查局用「奧步」，與事實不符。

(中時 )