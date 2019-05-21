台南市長黃偉哲與大內日照中心長者閒話家常。（劉秀芬攝）

台南市大內區人口近萬人，其中老年人占全區人口25.22％，每4個人就有1個是老人，其中100歲的楊阿嬤與外籍看護溝通不良，家人考慮過後把阿嬤送到大內區日間照顧中心，由專業的照服員照顧服務，家屬農忙期間也能安心去工作。

由台南市政府社會局委託華仁社會福利慈善事業基金會開辦的大內區日間照顧中心，21日舉辦揭牌儀式。大內日照可提供30位失能或失智長者日間照顧服務，並提供日照喘息、社區復能等服務，目前已有12位長者申請。

台南市長黃偉哲21日亦到場參加揭牌儀式，他致詞時表示，社會局目前在全市已設置44家日間照顧中心，未來台南37區，每一區都至少要有一個以上的日照中心，日照以外也要有其他的照顧機構。

華仁基金會董事長高燕豐指出，大內日照中心面積約80坪，內部有活動區、休息區及餐食區，貼心的防滑地板、無障礙浴廁設計，整體空間明亮且舒適。此外，大內日照中心特別安排專業的職能或物理治療師每周4天，在上午或下午時段安排個別性的復能活動，以達到延緩長輩失能之目的。

社會局表示，會繼續努力打造高齡友善照顧環境，讓失能、失智症長者得到優質照顧服務，讓照顧者有喘息空間，子女們可安心就業，減輕家庭的照顧與經濟壓力，落實長照2.0找得到、看得到、用得到的在地老化目標。

(中時 )