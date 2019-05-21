花蓮縣長徐榛蔚（右）與建設處長鄧子榆（左）沈穩答詢青年住宅新建案。（范振和攝）

「花蓮縣政府花20餘億元新建青年住宅，800多戶只賣出200多戶，其他的怎麼辦？」縣議員莊枝財21日在縣政總質詢中，建請縣長徐榛蔚在保證書看板簽名保證不會包裹賤售餘屋，徐榛蔚強調，不會有餘屋，縣府堅持居住正義，絕對會讓青年安心成家。

針對青年安心成家住宅，莊枝財質詢時咄咄逼人，指責縣府建設處憑什麼將一半店面賣給外縣市？而住宅部分，只要訂金10萬元就可以了，800多戶只賣200多戶，台東縣長饒慶鈴一上任，發現賣的情形不好，馬上停建二期幸福住宅，為何花蓮不可以？

他又說，全民住宅是國宅，空屋太多，造成後續維修出狀況，他真擔心青年住宅會步全民住宅後塵。他並拿出「絕不包裹賤售餘屋」等的六點保證書看板，要縣長在看板簽名，希望縣長宣布全面復建後，要承諾負起責任，請在看板簽名，徐認為不會有餘屋，強調會後與相關局處研究清楚後，再詳細回應。

徐榛蔚說，花蓮青年安心成家住宅與台東幸福住宅條件是否一樣？盼就事論事講清楚。109年12月底要交屋，第二階段6千多戶符合資格者審核中，有幾千人正等著要400多戶，如果都放棄了，才會研議辦法公告提供鄉親承購，絕對不會有餘屋問題。

建設處長鄧子榆答覆，青年住宅分住宅區跟店舖區，住宅區是設籍10年以上的縣民才能申請，店舖部分可讓50％非設籍民眾承購。而之所以復建是因，登記戶希望能維護購買權益，另已繳交保證金的承購戶也擔心是否要繼續辦理貨款，以及停工後未來的居住品質，縣府經多方面評估，才決定復建。

(中時 )