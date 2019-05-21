阿聯酋航空特別選在最浪漫的「520我愛你日」這天推出優惠票價，讓台灣旅客們帶著心愛的家人朋友們從台北出發，以物超所值的價格前往阿聯酋航空全球以A380執飛的各航點。經濟艙票價自4,520（未稅）元起，購票日期自即日起至2019年6月3日止，出發時間則自2019年5月27日至2019年11月30日止。

本次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com購買，欲了解更多資訊，可至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。經濟艙未稅優惠票包含倫敦4,520、羅馬8,520、

哥本哈根12,520、米蘭13,520、蘇黎世14,520、布拉格14,520、曼徹斯特15,520、

尼斯15,520元起。

阿聯酋航空A380全艙等提供所有乘客們更為舒適的機上空間，其最具代表性的機上貴賓室、水療淋浴間、以及頭等艙私人套房，重新為高端顧客定義飛行體驗。搭乘經濟艙的旅客們可以在13.3吋機上螢幕享受阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，備有超過4千個頻道，包括娛樂節目、電影、電視節目、音樂、播客以及有聲書等。

阿聯酋航空更提供旅客們免費20MB的Wi-Fi流量，讓您在飛行途中與家人朋友交流不斷線。除了更舒適的座位、寬敞的腿部空間、滿足所有饕客味蕾的佳餚美饌之外，阿聯酋航空不斷引進創新變革、致力於在旗艦客機A380上提供更臻完美的旅行體驗，讓每次飛行都再感驚艷。

阿聯酋航空是全球最大的A380營運公司，擁有110架雙層客機，每日超過80個班次自杜拜樞紐起飛，飛往全球六大洲的51個城市。2016年5月，阿聯酋航空引領台灣航空產業，率先開啟由A380客機營運台北－杜拜的每日航班，自此，阿聯酋航空持續為台灣旅客帶來更為舒適、極致及奢華的A380飛行體驗。

即日起至2019年8月31日止，搭乘阿聯酋航空前往杜拜旅遊或於杜拜轉機的旅客，只要出示阿聯酋航空登機證存根或電子登機證及護照予合作的地點，即可在400多家星級餐廳、50多家奢華水療中心、室內滑雪場與水上樂園等，最高可享受半價優惠。此外，旅客們也可以在杜拜各大購物中心以最高7折的價格購入熱門的時尚單品。

(工商 )