美近期剛對華為重拳連出，將其列為出口管制黑名單後，現又盯上中國大陸大疆科技的無人機！美國土安全部表示，正強烈關切中國大陸製造的無人機竊取數據並傳回中國大陸，而在美加無人機市場擁有八成市占率的大陸「大疆科技」表示，大疆無人機技術的安全性已獲得包含美政府在內的反覆驗證。

美國有線電視新聞網（CNN）20日報導稱，美國國土安全部強烈關切中國製造的無人機正在竊取數據。報導稱，美國國土安全部網路和基礎設施安全局表報告中警告，中國大陸無人機可能正將敏感資料傳送回國內製造商，中國大陸政府可因此獲取資料，這種做法會對美國機構的資訊安全帶來「潛在威脅」。

報告雖未點名是那一家中國大陸無人機製造商，但美國和加拿大市場上接近80%的無人機都來自總部設在中國深圳的大疆。近年來，美國當地執法機構和基礎設施營運商正逐漸依賴無人機。

報告還說，美國政府對任何將美國數據帶入威權國家領域的技術產品表示強烈擔憂，該國家允許其情報部門不受限制地訪問該數據或以其他方式濫用該數據。事實上，美國官方過去就曾對中國製造的無人機提出國安擔憂。2017年，美國陸軍發出禁止使用大疆無人機的禁令，並在備忘錄宣稱該公司與中國大陸政府共享關鍵基礎設施和執法數據。

對於美方的指控，據環球網報導，大疆科技表示一直以來高度重視資訊安全問題，大疆技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。大疆科技說，其所生產、存儲和傳輸的資料都完全由用戶掌握。

大疆同時強調，全球大量機構每天都在使用大疆的技術，大疆將持續與全球的客戶及政府管理部門合作，確保能滿足不同地區不同行業的技術規範以及資訊安全需要。

(中時電子報)