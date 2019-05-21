清大21日成立全台第一個AI樂團，由學生演奏AI製作的樂曲。（徐養齡攝）

清大21日成立全台第一個AI樂團，由學生演奏AI製作的樂曲。（徐養齡攝）

隨著AI技術日益發達，AI作詞、AI歌手已不稀奇，清華大學創全台之先，成立首支包辦專輯製作及作曲的「AI樂團」，透過人工智慧音樂軟體，讓冷冰冰的機器也演奏莫札特名曲，甚至創作出動人的古典樂，未來是否能取代人類成為音樂創作原點，值得關注。

「AI在音樂領域上的重要突破！」清大動機系、資工系及電機系教授21日共同發表首張以人工智慧製作的專輯，動機系教授丁川康說，如今AI不僅能作曲、演奏、音樂視覺化，也能讓樂手與AI同台演出，在音樂領域的發展潛力難以估計。

清大首張AI專輯嘗試曲風典雅的古典樂，清大學生以小提琴、長笛等樂器重新演繹樂曲，另演奏莫扎特的《嬉遊曲》，讓AI大秀精準又迅速的自動跟譜技術，展現AI在音樂領域的多樣性。

丁川康表示，音樂及寫作被視為人類獨有的創造行為，「美感」則是較難達成及界定的領域，但隨著AI技術逐漸提升，AI也能透過演算的設計與人文接軌，未來人類與AI的合作，更可能激盪出更多的創作可能性。

(中時 )