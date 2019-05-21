立法院會三讀通過同婚專法，有7位藍委投下贊成票，如今則傳出有中常委揚言提案撤銷立委提名。對此，國民黨團總召江啟臣今直言，這件事情從頭到尾，黨中央都沒要求要祭黨紀，黨團自主也沒做成這樣的決定，如今來嗆聲要撤銷提名「我怎麼能接受？」他更嗆「你若要拉下提名，就拉我吧！」身為總召「我扛！我代表！」

對於有中常委要求黨團及政策會赴中常會專案報告，江啟臣表示，現在還沒正式來文或電話，但若這報告形同黨紀審查，「我怎麼可能接受？」黨中央從頭到尾都沒要求祭黨紀，副主席也來過黨團大會兩次，針對這議題講了黨中央立場，同樣沒開口說要祭黨紀；而在黨中央沒要求的情況下，黨團尊重黨中央立場，黨團自主也並未做成是否祭黨紀的決定。

江啟臣並形容，將士在前面打仗受傷，結果自己人在後面沒提供後勤、不幫忙療傷就算了，還要在後面拿槍審判，如何讓人接受？「所以你若要拉下提名，就拉我吧！我是總召我扛、我代表！」他也質疑，若中常會認為一開始就該有立場，中常委為何不早點提案通過，請黨主席出面表達要祭黨紀，現在馬後砲、事後檢討，就是雙重標準。

他進一步說，中常會事先不做決議，自己人在前面打殺衝，回來後卻要被檢討，「我請問誰幫國民黨打仗？」這議題在社會上有多重不同聲音，辦公室、臉書也都會接到各種電話及訊息，支持、反對都有，怎麼不去看看各式各樣的聲音？

江啟臣強調，現在也請中常委不要搞錯、劃錯重點，如今執政的是民進黨，這議題再怎麼複雜，是民進黨要負責，國民黨團是反對粗糙、草率立法可能會造成社會更多問題，「立法是要解決問題，不是製造可能的更多問題與紛擾」。

他指出，身為一個在野黨，現在最重要的事情也很簡單，再過幾個月就要投票了，若覺得總統蔡英文做得很差、不好，請大家集結力量、團結一致，把這個施政荒腔走板、多數暴力的政黨下架，「怎麼會下架自己呢？頭殼壞掉喔！」

(中時 )