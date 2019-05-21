不少民眾為了追劇方便、加上省錢考量，購買使用號稱「免繳費、無限看」的機上盒或APP應用程式，但透過便捷管道連結侵害網站觀看未經授權的影音內容在家追劇，已損及合法取得授權OTT業者的權益。台南市政府法制處已掌握實體店面銷售通路，消保官21日起抽查轄內通路商，針對NCC公告的廢止審驗證明機上盒查核業者是否已依規定下架，同時也提醒消費者切勿購買來路不明機上盒，避免買到劣質產品損及自身權益，並觸犯相關法律。

因應著作權法修正通過，未來凡有銷售、指導或協助安裝非法影音APP者及製造內建非法影音APP、及製造內建非法影音APP的機上盒者，最高將面臨2年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金的刑事責任。

國家通訊傳播委員會(NCC)近期已公告廢止審驗證明的27款機上盒包含安博、千尋等多款機上盒，南市法制處提醒民眾，不要在網路或實體店面販賣或公開陳列被廢止審驗合格證明機上盒，以避免受罰。

違法機上盒詳細資料可至NCC射頻處公告網址查看。此外，如沙發管家、電視家3.0、電視家2.0、魔力視頻、魔力視頻2、HDP直播、完美直播、鋒直播TV大全版、完美視頻大全等APP涉有著作權侵權嫌疑APP，消費者應拒絕購買、及勿自行下載非法第三方應用程式APP使用，以免涉及盜版責任或因違法機上盒及APP提供的著作內容不合法，隨時遭被查獲而斷訊。

(中時 )