國內腸病毒就診人次單周增加近2成，同時新增3例腸病毒併發重症病例，創下今年以來單周最多病例數，台灣北、中、南各有1例，其中中部個案為出生5天的新生兒，目前持續在醫院治療中。

今年國內已經累計11例腸病毒併發重症病例，寫下3年來同期新高紀錄，去年同期有10例、前年2例；今年以感染腸病毒71型5例最多，另有腸病毒D68型2例，克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型與伊科病毒11型各1例。

上周新增3名腸病毒併發重症病例分別為北部1歲男童、中部新生男嬰及南部6歲女童，3人發病日介於4月15日至5月1日，其中北部1歲男童有發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及下肢無力等症狀，確診為腸病毒71型感染併發重症，個案仍有下肢無力症狀。

而南部6歲女童出現發燒、出疹、嘴破、嘔吐、說話模糊不清及步態不穩等症狀，確認為克沙奇A9型病毒感染併發重症。

中部個案是新生男嬰於出生5天後出現發燒、活動力不佳情形，經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。這是今年第2例出生5天的新生兒感染發病。

疾管署疫報中心副主任郭宏偉表示，上周（5月12日至5月18日）國內腸病毒門急診就診共計8549人次，較前一周增加19％，近期就診人次持續上升，還好仍低於流行閾值（10500人次），他預測應在6月中旬左右進入流行期。

(中時 )