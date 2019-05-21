茶農李文義（左）和兒子李泇廣，傳承製茶技藝。（廖志晃攝）

名間鄉茶農李泇廣，以「用心做好茶」的堅持，參加南投茶商公會及台灣區鹿鳴有機農產品運銷合作社春茶賽，在競爭激烈中脫穎而出，席捲包括2項特等獎的5大獎。

李泇廣的父親李文義，是名間鄉「茶米香」農場創辦人，李文義表示，他放手讓孩子高飛，兒子敢衝、卻不忘本，秉持先祖守護茶產業的堅持，並且因應市場變化調整經營路線，讓他感到欣慰。

出身茶業世家，李泇廣從小對製茶及銷售耳濡目染，並且自創九樂堂品牌；他跟著父親學習製茶焙茶，與許多前輩經驗交流，才奠定茶葉製作的功夫。

李泇廣說，在茶賽得獎，除了感謝父母，還要感謝妻子董俞妗，因為她擁有敏銳的聞茶品茶天賦，懷孕時更是敏感，一般的茶湯聞了就想吐！讓他更精進製茶技藝，不斷研發，並且經過雙方討論，品評茶葉的香氣、喉韻，再據以調整茶葉製作的流程，終於做出老婆喜歡的好茶，也成為茶賽獲勝的關鍵。

(中時 )