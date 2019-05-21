水利署第七河川局執行屏東縣車城鄉東門溪河道工程，爆發包商打傷公務員情勢，七河局長李宗恩證實，案發第一時間蔡姓工程司曾報警送醫，但雙方已經達成和解，避免事後仍有糾紛，已通報屏東地檢署介入，屏檢獲報後也立即啟動調查。

(中時 )