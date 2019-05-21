黑道介入工程？七河局公務員遭毆傷 16:002019/05/21 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 水利署第七河川局執行屏東縣車城鄉東門溪河道工程，爆發包商打傷公務員情勢，七河局長李宗恩證實，案發第一時間蔡姓工程司曾報警送醫，但雙方已經達成和解，避免事後仍有糾紛，已通報屏東地檢署介入，屏檢獲報後也立即啟動調查。 (中時 ) #工程 #公務員 #時間 #工程司 #第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 公務員慘背千萬房貸剩1萬 專家回推...驚人月薪曝光 00:022019/05/17 財經 同婚專法三讀 挺同者：婚姻平權亞洲第一 15:572019/05/17 生活 永豐金證、第一金證 宣布裁撤分公司 16:262019/05/17 財經 華中橋人行道改善工程 打造人本友善行的空間 00:122019/05/18 生活 劍道好手罹腦瘤 樂觀應考「想當大律師」 11:272019/05/18 生活 工商人語－比飛行時間長 04:092019/05/19 財經要聞 台灣重回四小龍之首？網友酸爆蘇貞昌 08:232019/05/20 政治 鬼門關前搶人 消防員獲模範公務員 16:552019/05/20 社會 少子化低分就能上第一志願 花中、花女減班因應 19:162019/05/20 生活 酸鴻海跳樓多 葉毓蘭痛批小英：公務員自殺算誰的 09:482019/05/21 政治 社會熱門新聞 男捷運站哭喊：我沒有做！真相峰迴路轉 - 社會 再滑呀！少女低頭滑手機跌落8米深人孔蓋 - 意外 - 中時 慘！少年一覺醒來 全家遭滅門割喉僅他倖存 - 萬象 馬如龍孫車禍身亡 警公布錄影釋疑 - 刑案 - 中時 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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