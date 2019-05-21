郭董擦盤子。（邱立雅攝）

郭董（中）認為要是大家覺得菜不好，就換鍋煮。（邱立雅攝）

鴻海董事長郭台銘21日到桃園，首站到清淨海生技公司參訪，大門就有不少全民拔菜總部成員舉牌支持，要郭台銘打敗蔡英文、下架民進黨，郭台銘批評蔡英文總統把勞基法修得不倫不類，要是「菜不行就換鍋煮」。郭台銘在參訪過程中澄清有離職員工貼出薪資單稱國外碩士學歷月薪不到39K，但郭台銘對此表示無奈，認為是離職員工的抹黑，自己一向用高薪找到好人才，不會用低薪去壓榨。

郭董說要幫年輕人找出路，但卻有網友貼出曾在鴻海任職的薪資單，稱自己有國外碩士學歷卻月領不到39k，質疑鴻海是血汗企業。郭台銘表示鴻海早就不用薪資單了，事件是離職員工所為，郭台銘表示近日抹紅、抹黑甚至往他身上潑大便的都有，對此他相當無奈。

郭台銘強調，好的人才用高薪都不一定搶得進來，鴻海怎麼可能用低薪？他要大家到鴻海去查，有自信經得起考驗。郭台銘同時公布鴻海企業起薪，大學畢業約45K，碩士以上是5萬，他表示要用高薪才找得到人才，不會用低薪去壓榨人才。

針對蔡英文總統日前提到，勞工不能加班是她心中的痛，希望勞動部找到加班的空間，郭台銘聞言表示「勞工要的是加薪不是加班」，並批評蔡英文當初修法也是她修，修得不倫不類，現在又回來要補救，已經太慢了，應該要換鍋來煮菜，「菜不行，就換鍋煮。」

(中時 )