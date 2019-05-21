台中市大里區大里溪高灘地在暴漲的溪水退後，滯留大批垃圾，居民憂心汙染環境。（林欣儀攝）

中部地區20日下起豪大雨，導致全市各區許多河流溪水暴漲、多處積水嚴重，雖積水情況很快退了，但遺留下來的垃圾、死魚看來觸目心驚，民眾憂心若未及時清理，恐將對環境造成髒亂、汙染，立委何欣純21日特別彙整相關淹水點、要求儘速改善。

受20日下午的一陣豪大雨影響，大里區大里溪與頭汴坑溪水位迅速暴漲，導致重要橋梁交通中斷，何欣純前往大里溪沿岸勘災，她說，當下即要求三河局提高警戒、隨時監測河川水位，避免釀成更大災害。

何欣純進一步說，雨勢減緩後，多處淹水地帶雖水位漸退，也沒釀成災情，但大里溪高灘地及頭汴坑溪周邊滯留許多死魚、廢棄物，恐將造成河川與環境汙染，引發衛生問題，三河局應針對高灘地沿線進行巡檢、災後修復。

何欣純舉例，大里立善橋、立仁橋段與大里溪、頭汴坑溪匯流口，在暴漲的溪水退後，即留下大量死魚，若再遭受日曬，恐造成衛生問題，居民很憂心引發災情、導致二度傷害。

第三河川局強調，21日一早即派員到各重要溪流了解情況，並委託台中市環保局派駐各區的清潔隊協助清理，預計21日完全相關作業，22日將再派員巡查是否有遺漏，盼儘速恢復安全乾淨的水環境。

(中時 )