世界羽聯今天公布最新一周世界排名，台灣一姐戴資穎世界第一寶座邁入第128周，一哥周天成維持在世界第4，兩位好手正代表中華隊出戰2019蘇迪曼盃世界團體羽球錦標賽，由於中華隊周日3比2擊敗香港隊之後，昨天香港隊又1比4輸給韓國隊，所以確定中、韓兩隊出線八強，明天上午11點中華出戰韓國，要爭分組第一。

韓國隊本屆蘇迪曼盃以年輕好手應戰，男單一哥孫完虎、女單一姐城池鉉因傷無緣出征，不過女單17歲小將安世英展現超齡的成熟球風，直落兩局解決香港好手張雁宜，賽後安世英說：「我有點緊張，但教練告訴我必須要盡快適應成人等級比賽水準，好在蘇迪曼盃面對各國挑戰，這是場很難打的比賽，很開心能獲勝。」

安世英補充：「或許今年這支韓國蘇迪曼代表隊不是最強的，但我們會盡全力捍衛冠軍。」

面對後浪的挑戰，戴資穎保持全力以赴的積極態度，今天透過臉書、Instagram預告明天蘇迪曼盃賽程，她在IG上寫道：「努力補回少去的一切。加油！明天對韓國。」臉書粉專則表示：「休息了兩天，明天對上韓國，加油。」

(中時電子報)