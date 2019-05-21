交通部觀光局推出春遊補助專案，實施時間已近2個月，並在春遊專區揭露剩餘額度，每周一固定更新。根據昨日最新統計結果顯示，台南市、高雄市的團體經費額度也已用完，而花蓮縣自由行申請率已達96.35％，申請時間已在昨日截止。然而同樣是4月開跑，基隆市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣的狀況卻十分不踴躍，其中彰化縣團體經費僅用6％。

根據觀光局春遊專案統計資料顯示，除上周南投縣、雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣外，台南市、高雄市的團體經費也已用完，不過交通部長林佳龍日前至花蓮縣視察時，當場答應加碼800萬團體補助經費，觀光局表示，該筆加碼將由花蓮縣府自行公告使用時間，實施時間也會落在6月底前。

自由行申請率則由花蓮縣奪冠，為96.35％，再來為宜蘭縣72.36％、高雄市67.48％、澎湖縣67.74％、台東縣65.78％、屏東縣59.09％。其中花蓮縣自由行申請已在昨（20）日截止，觀光局表示，每縣市的經費都有一額度，而花蓮縣府預估經費將在20日用完，因此才會停止申請。

不過，同樣都是4月開跑補助專案，全台各地狀況卻大不相同，團體補助經費800萬部分，彰化縣還剩746萬、基隆市641萬、苗栗縣636萬、新竹市599萬、新竹縣544萬，大約分別使用總額度的6％、19.8％、20.5％、25.1％、32％。

自由行部分，彰化縣、基隆市、苗栗縣、新竹市、新竹縣申請率分別為22.69％、27.75％、15.92％、21.92％、7.28％。申請率低於1成的則有四縣市除了新竹縣外，還有嘉義市6.98％、桃園市8.24％、雲林縣8.58％。

觀光局表示，由於各縣市都有不同的申請規則，因此核銷的程序也會有所差異，經費的使用狀況才會不太相同，而待春遊專案結束後，沒有使用完的經費也會一併由觀光局收回。

(中時 )