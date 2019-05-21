台中61歲藍姓女子今年三月間在臉書認識一名自稱台籍聯合國駐敘利亞軍醫Feng Wong，兩人相約待軍醫退伍要共度餘生，期間藍女陸續匯出新台幣近5百萬元，本月8日藍女驚覺受騙報案，未料14日接到詐騙集團來電要求再繳付新台幣5百萬元，她依警方教導假意配合，與警合作釣出對方面交，終於在西屯區逮捕52歲的許姓車手，警方在訊後也依詐欺罪嫌送請檢方偵辦再向上追幕後首腦。

藍女本月8日到台中市三分局正義派出所報案，指稱在臉書認識1名自稱台灣籍聯合國駐敘利亞軍醫Feng Wong，期間2人相談甚歡進而互訴情衷，假軍醫表示自己因戰受傷，領有5百多萬美元的補助金及金飾，欲交給藍女保管，唯需藍女先支付運費、保證費，藍女在陸續交付500萬元新台幣後，警覺可能是遇到詐騙了，因而報案。

沒想到食髓知味的詐騙集團，在藍女報案後，於5月14日又與藍女連繫，這次還獅子大開口要求5百萬元律師費，藍女依警方告誡，與對方相約台中市西屯區面交，會同警方一起前往，待藍女交付贓款給對方後，埋伏的員警一擁而上逮捕該名詐欺車手。

52歲的許姓車手對於犯行全盤否認，現場查扣捆鈔帶及銀行紙袋等贓證物亦否認為其所有，甚至瞎稱不知道上述物品為何會在車上，無辜表示自己受友人所託，帶著友人給的黑色手提袋和手機，至該處收取5百萬元現金，卻表示不知道朋友姓名和聯絡方式，其說詞顯然違背常理，全案詢後依詐欺罪嫌送請檢方偵辦。

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(中時 )