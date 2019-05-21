林志玲去年3月22日因壹週刊刊登「言承旭直搗香閨，林志玲祕密愛巢曝光」，林認為隱私遭到侵犯，一審判決週刊須賠償林志玲80萬。刑事部分，林控告邱姓總編輯、吳姓副總編輯、陳姓記者妨害秘密罪。士林地檢署偵結，林住在建物的最高層前方視野透空，直接面對遠方山林，已經利用相當環境設備確保活動的隱密性，依法提起公訴

陳姓記者記者前年12月底，拍到外貌激似林志玲的女子在關紗門，並未刊登，陳稱有空路過位在林位於文山區政大一街的豪宅，站在對面用高畫質4K影像攝影機拍攝屋內情形，去年3月11日，傳出林志玲與言承旭將要去峇里島結婚，他拍到一名貌似言承旭的男子在屋內，並以兩人「愛巢」曝光，但事後證實，長髮男是林志玲的經紀人，林提告並求償1000萬。

上個月，士林地院民事庭法官認為，週刊為了刺激銷售量而刊登照片，顯示寧願冒著法律風險也要藉此牟利，判決週刊須賠償林80萬精神慰撫金，現還在高院審理當中。

邱主張完全授權吳姓副總編輯處理，並未實際參與報導。吳則說，陳姓記者拍攝後，經過他審核、決定標題字句。而陳則說，看到網路上說，林在政大附近購買新屋，前年12月拍到「激似」林志玲的女子在關玻璃門，但覺得沒有新聞點，一直沒有刊登，經過3個月，陳多次去拍攝地點，看林是不是在台灣，直到拍到林志玲的經紀人，與言承旭的新聞扯上關係才刊登。而週刊辯護人以朱孝天、林熙蕾遭偷拍為例，戀情才會曝光，藝人的隱私遇到公眾利益應該退任，認林主觀上並無隱密性期待。

起訴書指出，林志玲居住在台北市文山區，周圍並非高樓樹林，而是在建築物頂層，面向山坡，拍攝距離達數百公尺，購屋的時已經考量「隱密性」，且任何人居有開啟窗簾，讓陽光照入屋內保持明亮，或維持室內空氣流通的需求，陳故意到住處附近，以「守株待兔」方式，竊錄林志玲住處活動，公開他人家中生活，已經涉犯刑法妨害秘密罪。

(中時 )