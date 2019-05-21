觀光局春遊專案推出將滿2個月，全台各縣市申請狀況卻呈現極大落差。新竹旅館公會表示，補助政策應制定長期計畫，而不是只做皮毛，業者根本不痛不癢，並建議補助可擴至外籍移工。花蓮旅館公會認為，若要再做補助應提升金額，且除齊頭式平等外，也應針對各縣市的淡旺季加碼補助。

觀光局推出春遊專案，花蓮縣申請狀況踴躍，不只團體經費不夠用又加碼外，自由行也已額滿，花蓮旅館公會陳義豐表示，由於花蓮有交通限制，建議應另外給予交通補貼，而不只是齊頭式平等。

陳義豐說，目前恰好是花蓮觀光加溫期，申請狀況才會比較踴躍，然而其實春遊補助金額低，對民眾的吸引力並不足，建議下次應比照擴大暖冬，至少一房補助1000元。

陳義豐也建議，恢復國民旅遊卡機制，由於去年年金改革，對公務人員影響極大，政府應將國旅卡用途限制於觀光產業，如規定期限內需至異地消費，否則許多人反而將國旅卡用於民生用品採買，根本已背離主旨。

新竹市旅館公會理事長鄭健宏表示，雖然補助是政府的美意，但補助經費低，且一般人若要觀光，首先想到的也不太會是新竹。他建議應制定長期補助計畫，例如提供每位國民3次補助機會，期限為一整年，如此一來，若去了台中旅遊，就可順勢往上至苗栗、新竹旅遊，一次增加三縣市的觀光收入。

鄭健宏說，政府可將外籍移工納入補助範圍，舉例而言，國人到澳洲打工換宿，也都會在當地旅遊消費，若我國可比照辦理，鎖定龐大的移工，想必也會是一大商機。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，目前申請狀況最熱烈地應屬高屏宜花東，推測是因為經過暖冬遊、擴大暖冬後，業者已對申請流程很熟悉，因此本次申請狀況最佳。

(中時 )