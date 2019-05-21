一架美國海軍陸戰隊的AV-8B海獵鷹垂直起降戰機( Harrier VTOL）在週一晚間墜毀，飛行員彈射成功但仍然受傷，已送往當地醫療中心救治。

美軍海軍學會(USNI)報導，戰機失事地點生在北卡羅來納州哈夫洛克(Havelock,North Carolina)附近，距離海軍陸戰隊的櫻桃點航空站(Marine Corps Air Station Cherry Point)不遠。陸戰隊發布的消息表示，事故現場沒有平民傷亡或財產損失。

這次事故是美國陸戰航空兵本月第3起的A級事故(200萬美元以上的修復成本)；5月3日，一架F/A-18D大黃蜂戰機在完成維修後，飛行期間卻發生引擎故障事件，雖然成功降落，飛行員也沒受傷，但損壞嚴重，屬於A級事故。5月6日，一架F-35B聯合打擊戰鬥機遭遇鳥擊而不得不中止起飛，損壞了複雜而昂貴導風扇，也屬A級事故。

美國海軍航空兵本月也遭遇了1起A級航空事故，5月10日，一架T-45蒼鷹式教練機遇到引擎故障，訓練生與飛行教官安全彈射。

AV-8B戰機具有短距起飛性能，原是英國BAE系統在1970年代研製成功的獵鷹式，之後美國麥道公司在1980年代大幅度改良，成為AV-8B獵鷹2式，是美國陸戰隊突擊艦的主要艦載戰機，也使小型航空母艦成為可能。進入21世紀後，AV-8B在表定計畫將由F-35B逐步取代，然而F-35B的量產進度緩慢，因此美國陸戰隊決定將其延壽更新，以維持作戰水準。

(中時電子報)