明德中學學生參加專題創意競賽，奪下餐旅群第一名，參賽學生們高興與師長合影。（林欣儀攝）

喜歡吃冰淇淋卻又怕胖，台中市明德中學餐飲科4名學生決定開發低脂冰淇淋，歷經近1年研究，決定使用蛋黃取代市售冰淇淋中的乳化劑、白木耳取代安定劑及部分鮮奶油，不但更健康且低熱量，奪下全國高等中學專業群科專題及創意競賽餐旅群第一名。

就讀明德餐飲科的羅亞萱、周恩美、曾玫綾及陳昱妏說，4個人都很喜歡吃冰淇淋、幾乎天天買冰吃，卻又擔心身材走樣，再加上近幾年食安議題受重視，為減少冰淇淋中的化學添加物，決定著手開發健康又低熱量的冰淇淋。

研究前先吃過大小品牌的市售冰淇淋，她們說，一開始嘗試以山藥、秋葵及蓮藕、木耳等含膠質天然食材取代奶油，但考量顏色、口感等因素，最後決定以木耳取代50％的鮮奶油使用量，其口感與市售冰淇淋幾乎沒差別，熱量較市售冰淇淋減少約30％。

白木耳萃取後除可取代部分鮮奶油，指導老師陳瀅方說，植物性膠質具有安定劑作用，學生們另外以蛋黃取代乳化劑，其成分卵磷脂效果與乳化劑效果一樣，並利用蘭姆酒調味、去除蛋黃中的腥味。

為了開發這項低脂冰淇淋，學生們歷經近1年研究，幾乎天天得吃冰，分別胖了3至5公斤，最後以「小冰立大功」作品參加專題創意製作競賽，奪下餐旅群第一名。

(中時 )