直播歌唱比賽節目《決戰17唱》，昨（20）日晚間參賽選手之一黃安琪Anne，15年前曾和納豆合演過八點檔《住左邊住右邊》，原來她就是劇中飾演郭子乾女兒「潤潤」的童星，兩人意外重逢相當開心，納豆立刻在臉書秀兩人合照，黃安琪說這是她第一次在納豆面前唱歌，「我超級緊張，因為那時候我是不敢唱歌的，所以沒有人聽過我唱歌」納豆特別鄭重介紹黃安琪出場「安琪她是一個我認識了17年的朋友，17年前我們一起演《住左邊住右邊》時，一起演了三年多，當時她才小學五年級、我21歲時的作品，多年沒見的老朋友，希望她人生一切順遂」開場前，納豆忙著跟黃安琪敘舊，說她最大變化是「她有眉毛了耶，那時候還是小學生，現在會化妝了，變漂亮了。」

納豆也開心在臉書分享遇見潤潤的喜悅。（圖／決戰17唱提供）

黃安琪選唱〈可樂〉和〈走了嗎？〉兩首歌參賽，納豆驚豔她的歌聲很好「安琪太久不見了，那時候拍戲，她那時候才小五，她又要面對她的功課，可是她的台詞又很會背，幾乎NG都不是她，是賀一航啊那些的，啊~可以講嗎」黃安琪笑說「可是我剛唱錯歌詞」，納豆「對，你唱錯得滿明顯得」明杰忍不住好奇緊盯黃安琪的門牙，納豆護友喊「你幹嘛一直看人家門牙?有沒有禮貌啊?」黃安琪在演藝事業最慘的時候，好不容易能上《超級偶像》，竟在錄影的前幾天出了嚴重車禍，摔斷門牙，因而與機會擦身而過。現在已經有門牙的黃安琪說「我那時是一顆連牙根都直接撞掉，一顆是斷一半」明杰「所以她這是重生系門牙，（指廖文強）這邊是重生系才子。」

納豆（右）和黃安琪（左）。（圖／決戰17唱提供）

納豆指出黃安琪上完《超級星光大道》似乎留下陰影，甚至後來被要求唱歌，就會發抖大哭，黃安琪「對，可能因為我那時年紀還太小，沒有什麼抗壓性，忘了是誰說了一句:你還是去演戲好了，唱什麼歌啦！」接著又自我調侃笑說「後來我發現他是個預言家，我還是去演戲好了，我唱什麼歌！我還是覺得唱歌很緊張，我到現在還在發抖。」

創作新人歌手廖文強。（圖／決戰17唱提供）

創作男歌手廖文強剛推出全新創作專輯《活著是對命運最好的反抗》，首次上《決戰17唱》擔任評審，廖文強講評很有戲，常講著講著就示範唱起來，講評黃安琪時看了她一下突然顯得羞澀，納豆「你不要看她的門牙，你好好講」廖文強說「被你們講得我也很好奇，所以我也看了一下，其實大家的評論你不用太在意，而且他們是說你還可以去演戲，我們這種人，沒有歌唱了，是連戲都沒得演！」邊說還搞笑做拭淚動作，明杰「不准你這麼說，他的喜感絕對是可以演戲的」納豆贊同「他根本從頭到尾就是個諧星」廖文強還點出黃安琪唱錯太多歌詞「因為第一句就完全沒在歌詞本上的，我就翻到下一頁，發現也沒有這句，我就又翻回來了，她其實剛寫了一首新的歌，我覺得滿厲害的，創作系的！」黃安琪害羞承認「對，我一唱冷汗就流下來了，想說完了。」

(中時電子報)