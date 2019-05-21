網友挖出王源臉冒痘痘圖片。（圖／翻攝自娛評姐微博）

王源過去專訪稱希望父親戒菸。（圖／翻攝自八組星聞速報微博）

政府機關表示考慮開罰王源。（圖／翻攝自北京衛生監督微博）

大陸男團「TFBOYS」因形象優質清新，被喻為小虎隊接班人，今(21日)18歲成員王源被拍到在餐廳抽菸，引來正反兩極熱評，稍早他已發文道歉，但網友似乎沒要放過他，不僅挖出王源疑因抽菸皮膚變差照片，還搜出他過去希望父親戒菸專訪，形同自打臉，而王源在室內抽菸舉動也引來相關單位注意，表示若行為屬實將依法開罰。

王源稍早發文承認抽菸犯錯，表示：「希望大家不要效仿我的錯誤行為。再次向大家道歉，我一定會以此為鑑，成為更好的大人」，而微博網友「娛評姐」則挖出王源最近上節目截圖，評論「現在是青春期長痘痘也很正常啊，看見王源抽菸還是有點震驚！希望弟弟不要抽菸了，有害健康啊」，而照片中可見他的臉頰與下巴多處都長了痘痘，令人怵目驚心。

另有網友翻出，王源過去接受專訪時，指父親有抽菸習慣，雖然父親平時不會在家裡抽，「但我還是覺得畢竟對身體不好，希望他能戒菸」，如今看來十分諷刺。而「北京市衛生和計劃生育監督所」稍早在官方微博關心此事，表示依北京市控制吸菸條例，室內與交通工具內禁止吸菸，相關單位會著手調查此事，絕不寬貸。

北京市衛生和計劃生育監督所最後對王源隔空喊話：「作為公眾人物，應自覺維護法律法規，傳播正能量，做好表率！」網友則表示：「明星抽個菸太慘了」、「王源抽菸，粉絲：成年人了；王源出事：他還是個孩子」、「抽菸沒什麼，禁菸的地方還是不要抽了吧」、「針對明星，應該從嚴處罰」。

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(中時電子報)