新竹縣李棟山莊40年來接待過數十萬山友，去年一場大火，燒掉高齡九旬的老莊主朱萬鶴畢生的事業，如今移居新竹榮家，仍心繫山友上山無人接待，不少山友也對朱翁的七葉膽茶懷念不已，朱透過92歲生日向山友報平安，期望有生之年能有機會重回山林。

朱萬鶴是退伍老榮民，祖籍江蘇，隨國軍來台後曾參與中部橫貫公路的開闢工程，後來因受傷辦理退伍，1980年選定僻靜的尖石鄉，獨立興建李棟山莊，服務來李棟山登山的山友，朱萬鶴忠於國家、國旗，天天在山莊舉行升旗典禮，40年風雨無阻不中斷。

去年11月間，一場惡火讓李棟山莊後方部分建物燒毀，朱萬鶴幸運逃過一劫，不過基於安全考量，仍接受安排到新竹榮家居住，不少山友聽聞李棟山莊遭祝融，心繫老莊主朱萬鶴安危，私下紛紛打聽消息。

朱萬鶴在新竹榮家度過92歲生日，市議長許修睿特別送來蛋糕及玉珮當賀壽禮，朱翁得知山友憂心他的狀況，感到很不好意思，特別向山友報平安，感嘆「有機會還想再回山裡走走」。

部分登山隊山友感念老莊主數十年來對山有的照顧，計畫發起募款活動，盼能在原地興建1座「山林博物館」，作為山友中繼休息站，延續李棟山莊的功能性。

(中時 )