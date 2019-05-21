疾病管制署今（21）日公布國內新確診2例麻疹確定病例，個案都是北部20多歲男性，其中1例是「超級傳播者」群聚相關的第3波感染，個案曾經出入眾多時尚流行人潮朝聖的北市西門町「西門新宿」。

這2例新增麻疹個案陸續於5月11日至15日間發病、出疹，其中1例為5月7日公布北部某科技公司群聚個案的同住接觸者；這是先前1人傳給11人「超級傳播者」的延伸，造成這家科技公司1人傳給5人、其中1人再傳給同住室友、這名室友就是今天公布的新增個案之一。

這位發病個案不只出入台北市西門町，而且在潛伏期間曾至日本沖繩旅遊，經過衛生單位基因定序後，確認為國內感染病例。此外，另1例新增感染個案在4月下旬曾至泰國旅遊，返國後發病，依個案潛伏期間活動史研判感染地為泰國。

目前初步掌握2名新增個案的接觸者共123人，將持續監測至6月6日止，由於2名個案在可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史，包括台北西門町、無老鍋（市民店）、桃園華泰名品城、桃機第一航廈與北市花博公園，曾經出入相關場所的民眾應要注意。

今年截至目前國內累計94例麻疹，63例為國內感染、其中45例為接觸者；31例為境外移入病例、其中27例為本國籍民眾，感染國家為泰國10例最多，越南8例次之、菲律賓6例排名第3。

(中時 )