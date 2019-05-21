縣議員邱光明期盼縣府加強防治小黑蚊。（范振和攝）

議員邱光明（左）要求環保局長饒忠重視小黑蚊（右）防治，也要求民政處長蕭明甲（中）重視立霧溪揚塵事宜。（范振和攝）

花蓮縣議會定期大會21日縣政府總質詢第1天，議員邱光明針對數十年無法解決的擾人小黑蚊，聲稱花蓮是觀光大縣，但觀光客與縣民卻被小黑蚊咬得痛苦不堪，縣長徐榛蔚答應請動植物防疫所研商植栽防蚊花木等因應對策。

邱光明指出，夏天一到，觀光客穿著輕便花蓮遊，但常被小黑蚊叮得一蹋糊塗，4、50年來無法解決，反而愈來愈多，縣府是否能跨局處研商解決之道？

邱光明希望，公共場域多多種植防蚊花木，不要給遊客帶「紅豆冰」回去，不要被叮咬到醫院打針，才不致損及縣長徐榛蔚積極推動「幸福花蓮．花園城市」的美名。

縣長徐榛蔚答覆說，小黑蚊已是全國性問題，行政院農委會請中興大學立防除專案小組，尚未有突破性成效，在無法根除前，縣府首先會噴藥治標，至於有哪些植栽易防蟲、防蚊，會請農業處研究，她也籲請鄉親加入防蚊大作戰的行列。

環保局長饒忠會後說明，各局處積極總動員，向小黑蚊宣戰，衛生局指導民眾紓緩小黑蚊叮咬後症狀；民政處加強村里幹事小黑蚊防治宣導；文化局在藝文景點提供民眾防蚊液；教育處培訓小黑蚊教育宣導種子，進行校園防治宣導；建設處針對所轄公園環境防治；農業處推廣農地小黑蚊防治；觀光處向遊客宣導做好個人防護；環保局執行綜合環境管理，設法抑制孳生源。

饒忠強調，雖然化學噴藥可快速降低小黑蚊密度，但仍應以個人的防護與居家環境的孳生源清除為主，並佐以自主性的使用防蚊產品，綜合防治才是解決小黑蚊的根本之道。

(中時 )