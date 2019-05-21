郭台銘21日到中壢參加里長座談會。（邱立雅攝）

鴻海董事長郭台銘21日到中壢參加里長座談會，一開始就表明是來聽基層的聲音，鼓勵大家勇敢發言，笑稱「反正蔡英文也做不久了」，郭台銘稱他的政見主軸就在政治為經濟服務，他的經濟是做的，跟其他人用說的不一樣，他若是當副手就太埋沒人才了，雖然目前民調還小輸高雄市長韓國瑜，但「民調就像氣象報告，昨天下雨今天好天氣」，自己有信心贏得國民黨內初選。

郭台銘到中壢里長座談會時，開門見山就說是來聽聽基層的聲音，還笑稱自己雖然是首富，但也歸他的里長管，人民最大、里長次大。郭台銘說里長是里民最佳溝通管道，希望自己選上總統後要為讓政治力量為經濟服務。

近期四處走訪基層，郭台銘自稱自己握了上萬人的手，「手下到基層去」，要讓中小企業小手牽大手，走向全世界。郭台銘說自己是基層起家，懂得經濟，向是韓國瑜、朱立倫都懂經濟，但他們是「說的經濟」，並非不好，但自己則是「做的經濟」。

面對各路候選人同樣勤跑基層握手摸頭，郭台銘說自己的握手不只有溫度，還有深度，雖然自己從經濟人轉到政治人，本來就不會表演，他自承「可能不會摸你的頭，但我會摸你的產品。」

針對日前有一說建議郭台銘去擔任韓國瑜的副手，郭台銘說中華民國預算2兆5千億，他在集團一年管6兆預算，「做副手是埋沒人才。」郭台銘自承雖然目前民調還小輸韓國瑜，但民調是氣象報告，就向桃園的天氣一樣，昨天下雨今天好天氣，他自信一定會贏得初選。

(中時 )