胃竟然跑進胸腔了！45歲李姓男子罹患直腸癌，術後偶有排便不順問題，某次排便時因為太用力，上腹部突然感覺一陣劇痛，但後來疼痛消失，就沒在意。但之後用用餐吃沒幾口就腹部脹痛，撐了一個月才就醫，結果竟然發現胃跑進胸腔了。

中央社報導，台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元表示，一般橫膈膜破裂常有明顯外傷病史，例如舉重、生產等，李姓男子無外傷病史，卻因排便太用力，腹壓太大撐破橫膈膜，胃跑進胸腔，相當罕見。吳政元說，李男曾接受直腸手術及化療，腸道容易脹氣，排便用力的動作會造成的腹壓比一般人高，當時發生劇痛，就是橫隔膜產生破洞。

因為李男拖了1個月後才就醫，再加上用力排便的習慣讓胃沿著橫膈膜破洞，一直向上擠壓肺，時間一久，原來的小破洞就擴大為超過7公分大洞，胃就擠進左側胸腔，造成橫膈膜疝氣。

吳政元表示，李男接受斷層影像檢查後，被發現他的胃腫大且充滿食物，左肺被胃擠壓剩不到一半，幸運的是肺沒有因壓迫而呼吸困難。吳政元指出，李男如果再拖下去，可能造成胃扭轉，引起缺血性壞死，嚴重時就會致命。

吳政元提醒，腸癌易便秘的病人應使用軟便藥物並注意排便別太用力，萬一發生異常劇痛時，就要趕緊回醫院檢查，避免發生遺憾。

(中時電子報)