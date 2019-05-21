金門「2019最美鄉村-孝老徒步遊」自林厝村和平紀念公園出發。（李金生攝）

金門民俗表演陣頭熱情迎賓，帶來歡欣熱鬧氣氛。（李金生攝）

曾經烽火連天的古寧頭國共戰場，如今搖身一變為熱門景點。220位大陸遊客今（21）日從昔日炮陣地林厝和平紀念公園出發，踏上3公里最美鄉村健走之旅，沿途遊覽綠樹掩映紅磚古厝，雙鯉湖水波瀲灩的美景，留下輕鬆、寫意的島嶼慢遊回憶。

這項結合旅遊＋健走，由金門縣旅行商業同業公會暨廈門市代表處與元翔（廈門）海岸有限公司主辦，廈門航空、金環球旅行社金門分公司共同承辦，以「2019最美鄉村-孝老徒步遊」為主題的活動，選定在當年戰火瀰漫，今日硝煙散盡的古寧頭登場。

在當地民俗陣頭熱情迎賓下，220位來自對岸，熱愛運動休閒的中老年遊客，開心的自1949國共激烈巷戰的林昔村和平紀念公園出發，首先穿越著名的古寧頭石坊，向走過大時代的國共戰士致敬，沿著北山洋樓左轉進入北山、南山，途經三眼井繞行雙鯉湖一周，再由清乾隆年間古蹟水尾塔回到終點。

在3公里長的入村出戶遊程中，沿路看遍傳統紅磚古典民居，嵌置牆頭的泰山石敢當和佇立雙鯉湖畔的風獅爺，一些十分金門的老聚落映象，讓跨海來到的遊客感到驚奇，都說金門真是一個好地方，以後有機會還要再來！

縣府觀光處表示，運動旅遊已經是世界潮流，金門的自然生態和人文景觀，已打造金門遊的口碑與品牌，未來將在體驗鄉村文化的行銷模式下，繼續推動以輕旅行為主軸的金門特色旅遊。

(中時 )