粽藝飄香！媽媽市長盧秀燕21日擔任端午節聯合促銷代言人，大推身障團體及社區商品，促銷慢飛天使的產品，號召公司行號、團體以購買行動支持，產品包括手工香皂、香米及花生糖等，呼籲機關、公司行號或個人優先購買，以行動支持身心障礙朋友。

市府21日在市政會議邀請身障公益團體及社區發展協會舉辦聯合行銷推廣活動，現場展示愛心拚布、手工肥皂及烘焙食品等身障朋友努力成果，盧秀燕代言行銷。

社會局長李允傑邀集愛無礙協會、立達、自閉症協會、信望愛、微笑天使等公益團體、以及東英、舊正、六股、本鄉、四德等社區發展協會，現場展示愛心拚布、手工肥皂、護手霜、香米等優質產品。

「有魚吃，也要教釣魚！」盧秀燕說，不論身障朋友或社區所製作出來的產品，都是大家努力的成果，經過食品衛生安全檢驗，「好吃，愛心、有良心！」代表滿滿心意，送禮更具意義，歡迎機關、公司行號或個人優先購買，以行動支持身心障礙朋友。

李允傑指出，市府推展多元身障社區關懷服務，包括社區日間作業設施、社區式日間照顧服務、社區關懷據點等，希望社會各界支持社福機構團體及社區發展協會所生產的產品，讓其商品更加普及化，給予身障朋友與社區發展協會溫暖與支持。

(中時 )