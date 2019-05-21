海峽高速客滾航運有限公司及東聯航運股份有限公司合作，自今年4月起加開臺北港往返福建平潭航班，每周一到周六均有航班，預計每月增加服務1.2萬人次與2300萬頓貨運量。目前實施優惠方案，台籍團客來回只要3000元、散客3500元，大陸籍及其他旅客來回費用則為5300元。

基隆港務分公司臺北港營運處指出，臺北港到福建平潭港航行時間約3.5小時，國人僅需持護照及臺胞證即可辦理購票，手續辦理比小三通更便捷，台籍團客來回只要3000元、散客3500元，大陸籍及其他旅客來回費用則為5300元。

台北港營運處指出，過去是每周二到周六開船，每天來回各一航班，自今年4月開始，增加一天航班，改為每周一至周六開船，每天各一航次往返，預計每月增加服務1.2萬人次與2300噸貨運量。

臺北港周邊緊鄰八里左岸、淡水漁人碼頭、林口OUTLET等，結合生態觀光、購物休閒；利用61、64號快速道路，通往大台北地區或桃園機場僅需25分鐘車程，發展海空聯運的實力潛力大，便捷的交通渠道將為台灣觀光產業增添新能量，亦可帶動北台灣整體觀光及經濟發展。

臺北港營運處表示，此航線自2013年開航至今，服務旅客人數超過19萬人次，旅客成長7.3％，貨運量累計15萬噸。擴增航班，代表台商對於兩岸間運輸需求日益增加，未來將持續拓展客運業務，並繼續開展貨運業務，以凸顯臺北港地理位置優勢。

(中時 )