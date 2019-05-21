民進黨台南市第一選區黨內初選風波未歇，參選人之一的顏純左21日呼籲民進黨中央不要提名初選出線的賴惠員，因賴在初選過程中抹黑同志、涉及賄選的問題都未解決，中央黨部若貿然提名，等於違反民進黨基本精神，黨中央得承擔所有責任；賴惠員對此則回應，基於團結和相關法律規範，相信黨中央或做出最公正、最正確的提名。

民進黨區域立委提名作業將於今（22）日公布，日前台南市第一選區初選結果由賴惠員拿到第一，前台南市長顏純左、現任立委葉宜津及前農委會副主委李退之則分居二、三、四名，但初選期間互相攻訐，選後葉與李向法院檢舉賴賄選，顏也多次開記者會質疑選舉結果。

顏純左選在昨日再開記者會，希望今天黨中央不要提名賴惠員，顏純左指出，初選過程中賴利用網軍、側翼組織攻擊其他3人，不惜用惡意抹黑的手法，還反過來叫屈，這樣互揭瘡疤的選戰破壞黨內團結，也開民主價值的倒車。

顏純左表示，民調勝選並非提名的唯一依據，賴涉及的違紀案件在中評會、法院都在審理中，還有人向監察院檢舉，現在貿然提名，未來若有狀況得一切重來，最後是黨中央要負起所有責任，希望黨能審慎思考，而且市黨部執委會日前也曾通過「暫緩提名」的決議，希望中央能聽到地方心聲。

賴惠員陣營則發表聲明，相信黨中央和中執會一定能基於團結和相關法律規範之準則，做出最公正、最正確的提名，讓初選風波落幕。

過去民進黨立委初選也曾發生類似事件，2012年台南市第5選區民進黨初選因王定宇、李俊毅間攻訐不斷，因此並未依照民調推舉人選，改徵召前台南縣長陳唐山，最後仍順利當選。

(中時 )