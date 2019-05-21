37歲港星陳法拉以華裔小姐亞軍之姿進入演藝圈，是TVB力捧花旦之一，2014年毅然放下事業，赴美進修碩士，成功取得學位，並赴好萊塢發展，今(21日)傳出她梅開二度，和交往3年法籍男友結婚，她也曬出婚戒，證實已嫁為人妻。

陳法拉是學霸女神，不僅高中以全校前十名成績畢業，進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，還以優異成績獲得獎學金，2014年她毅然放下演藝事業赴美進修，不僅成功取得學位，往好萊塢發展，還認識了法籍男友Emmanuel，今她在社群網站曬出由男友設計的鑽戒，證實成人妻。

陳法拉18日和男友在法國舉辦婚禮，Emmanuel也用中文向她父母承諾，會照顧她一生一世，而2人的婚戒還是由Emmanuel親自設計，寓意兩人浪漫堅韌的愛情，永遠幸福，陳法拉也感動說：「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友，聚集一堂。得到大家的祝福，真的很感動。」

而陳法拉曾和卡拉OK集團Neway太子爺薛世恒有過一段婚姻，前夫得知她再婚，也大方送上祝福，希望她得到幸福，並表示如果陳法拉返回香港，會相約吃飯不會避諱。

(中時電子報)